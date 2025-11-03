San Pedro Cholula concluye celebración del Día de Muertos con saldo blanco

Como parte del Operativo Día de Muertos, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula registró saldo blanco durante las actividades realizadas del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Con el objetivo de preservar las tradiciones y garantizar la seguridad de las y los visitantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) llevó a cabo patrullajes preventivos y recorridos pie-tierra en los panteones ubicados en los barrios de Jesús y La Magdalena, así como en las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan, San Matías Cocoyotla, San Diego Cuachayotla, San Sebastián Tepalcatepec, San Juan Tlautla, San Cristóbal Tepontla, San Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan, Santa María Acuexcomac y San Francisco Cuapan, con el propósito de mantener el orden y brindar protección a las familias que acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos.

La Dirección de Vialidad Municipal implementó dispositivos para agilizar la circulación vehicular en las inmediaciones de los camposantos, garantizando el orden y la seguridad de peatones y automovilistas.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil realizó supervisiones en las instalaciones de los panteones, así como en las conexiones de gas y extintores de los puestos de comida, con el fin de prevenir riesgos y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios durante las celebraciones.

Durante la tradicional festividad de Los Animeros en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, la SSC Cholula contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Marina, reforzando las labores de vigilancia y logrando una jornada sin incidentes.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de garantizar la seguridad, el orden y la preservación de las tradiciones que fortalecen la identidad y el orgullo de las y los cholultecas.

Te recomendamos: