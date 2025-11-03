Conductor de mototaxi muere tras ataque en La Resurrección

El conductor de un mototaxi fue asesinado la madrugada del domingo mientras se encontraba estacionado en la plaza central de la Junta Auxiliar de La Resurrección, en la capital poblana.

Testigos reportaron que un vehículo se detuvo junto al mototaxi y le dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra, para luego escapar de inmediato.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar, y paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

La zona fue asegurada por oficiales municipales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Aunque la identidad del occiso no ha sido revelada, se sospecha que el homicidio podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Editor: César A. García

