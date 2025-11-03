Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso e intimidación

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de “Stranger Things”, presentó una denuncia por acoso e intimidación contra su compañero de reparto David Harbour. La demanda ocurrió previo al rodaje de la última temporada.

El Daily Mail publicó en exclusiva que la denuncia contenía “páginas y páginas de acusaciones“. La investigación interna se prolongó durante meses, aunque se desconoce el resultado final.

Según el medio británico, ninguna de las acusaciones era de carácter sexual. Harbour fue sujeto de investigación interna por parte de la empresa Netflix, cuya conclusión no se ha hecho pública.

Las declaraciones surgieron días después de que Lily Allen, exesposa de Harbour, lanzara su álbum “West End Girl”, donde las letras sugieren una supuesta infidelidad del actor durante su matrimonio.

El servicio de streaming declinó hacer comentarios respecto al caso. Por su parte, los representantes de ambos actores y los creadores de la serie no respondieron solicitudes de información.

La quinta temporada de “Stranger Things” estrenará sus primeros cuatro episodios el 26 de noviembre. Brown interpreta a Eleven/Jane Hopper junto a Harbour como Jim Hopper.

