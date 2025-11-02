Huracán Melissa deja al menos 28 muertos en Jamaica

El huracán Melissa ha causado la muerte de al menos 28 personas en Jamaica tras impactar como categoría 5 en la isla. El gobierno confirmó la cifra mientras continúa la verificación de reportes adicionales.

La Oficina del Primer Ministro, Andrew Holness, extendió condolencias a las familias afectadas. Equipos de emergencia trabajan para acceder a zonas que permanecen aisladas tras el paso del fenómeno.

La región occidental de Jamaica registra los mayores daños, particularmente en Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James. En Black River, capital de Saint Elizabeth, se establecerá un hospital de campaña.

Organismos como la Oficina de Gestión de Emergencias y la Fuerza de Defensa coordinan la recuperación de cuerpos. El gobierno prometió actualizar información conforme avancen las operaciones de rescate.

Melissa provocó daños catastróficos en viviendas, hospitales y carreteras. Comunidades enteras quedaron destruidas y sin acceso a servicios básicos tras el paso del huracán.

Las autoridades implementarán más hospitales de campaña en zonas afectadas durante los próximos días. La prioridad inmediata es restablecer servicios médicos y la accesibilidad vial.

Government Confirms 28 Hurricane Melissa–Related Deaths. pic.twitter.com/tI4qRYMI8k — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) November 2, 2025

