Revelan al cast femenino para la tetralogía de The Beatles

La producción de la tetralogía de The Beatles anunció el reparto femenino para sus películas, cuyo estreno está programado para abril de 2028. Cuatro actrices darán vida a las mujeres que marcaron la vida de los famosos músicos.

Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Starkey, una de las primeras fans de la banda y primera esposa de Ringo Starr. Saoirse Ronan encarnará a Linda McCartney, fotógrafa estadounidense y esposa de Paul McCartney.

Anna Sawai será Yoko Ono, artista japonesa conceptual y compañera creativa de John Lennon. Aimee Lou Wood dará vida a Pattie Boyd, modelo británica y primera esposa de George Harrison que inspiró clásicos del rock.

McKenna-Bruce llega tras su aclamada actuación en “How to Have Sex“. Ronan cuenta con nominaciones al Oscar por “Mujercitas” y “Lady Bird“. Sawai destaca por su papel en “Shōgun” y Wood por “The White Lotus” y “Sex Education“.

El director Sam Mendes expresó su entusiasmo por haber reunido a “cuatro de las mujeres más talentosas que trabajan en el cine actual“. La producción mostrará las historias de estas figuras fascinantes por derecho propio.

Los papeles masculinos ya han sido confirmados previamente: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

La tetralogía promete explorar las relaciones que definieron la vida personal y creativa de la legendaria banda británica. Cada película abordará perspectivas únicas sobre cada uno de los integrantes de The Beatles.

