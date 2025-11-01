Alertan sobre riesgos por exceso de dulces en Halloween y Día de Muertos

El ISSSTE advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo de dulces durante Halloween y Día de Muertos. El organismo alertó que el abuso de azúcar genera problemas metabólicos, dentales y de peso en niños.

Entre los malestares se incluyen dolor de estómago, indigestión, náuseas y vómito. Asimismo, señaló que pueden provocar cambios bruscos en los niveles de glucosa, afectando el ánimo y energía de los menores.

Por ello, emitió recomendaciones para mantener hábitos saludables durante el tradicional recorrido de “calaverita“. Sugirió servir comidas balanceadas antes de salir y promover la hidratación con agua.

La actividad física durante el recorrido ayuda a controlar el peso, según la institución. También recomendó ofrecer colaciones saludables como frutas, verduras picadas o palomitas caseras.

En adición, la higiene bucal también es fundamental: los niños deben lavar sus dientes antes de dormir. El instituto propuso preparar platillos temáticos con ingredientes naturales y formas creativas.

Dentro de las alternativas sugeridas están frutas cortadas como calaveras y postres con bajo contenido de azúcar. El ISSSTE enfatizó que la diversión y la salud pueden coexistir durante estas celebraciones tradicionales.

