Caen seis policías de Tabasco por presuntos vínculos con “La Barredora”

Al menos seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron detenidos dentro de la corporación policial por su presunta vinculación con el grupo delictivo “La Barredora“.

El operativo forma parte de una investigación conjunta entre fiscalías estatal y federal. Las autoridades vinculan a los policías con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal actualmente encarcelado.

Bermúdez es señalado como dirigente de “La Barredora”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La organización habría sido fundada durante el gobierno del ahora senador Adán Augusto Hernández.

Te puede interesar: Sheinbaum aplaude reconocimiento de España sobre injusticias en la Conquista

El jueves 30 de octubre también fue detenido Leonardo Arturo Leyva, alias “El Carnal”. El exdirector de Policía estatal era buscado por liderar la organización criminal en las regiones de Tabasco y Chiapas.

Dos colaboradores cercanos de Bermúdez se convirtieron en “testigos colaboradores” de la Fiscalía General de la República (FGR). Tomás “N” y Ulises “N” proporcionan información clave para desmantelar la estructura criminal.

Los testigos fueron coordinador operativo y secretario particular del exfuncionario. Su colaboración ha permitido avanzar en el caso contra la red delictiva establecida entre 2019-2024.

Te recomendamos: