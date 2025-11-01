Sheinbaum aplaude reconocimiento de España sobre injusticias en la Conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el reconocimiento del gobierno español sobre la “injusticia y dolor” causados a pueblos originarios durante la Conquista de México. Calificó el gesto como un “primer paso” hacia el diálogo histórico.

La mandataria se refirió a las declaraciones del canciller español José Manuel Albares durante la inauguración de una exposición sobre pueblos indígenas. “Reconocer la historia, reconocer los agravios, engrandece a los gobiernos”, afirmó.

Aclaró que las relaciones con España “no se han roto” y mantienen vínculos políticos, económicos y culturales. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta formal a la carta de 2019 que solicitaba una disculpa por los agravios históricos.

Sheinbaum subrayó que este reconocimiento constituye el inicio de un proceso más profundo. “No tiene que haber reconciliación. Nosotros solicitamos el perdón”, precisó durante su conferencia matutina.

La exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” visibiliza el legado cultural mexicano en España. Destacó que reafirma la grandeza cultural de México ante la comunidad internacional.

Finalmente, consideró que este gesto podría abrir camino a más acciones de memoria histórica. Insistió en que las relaciones bilaterales continúan con normalidad, incluidos eventos comerciales y culturales programados.

