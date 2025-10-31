Capturan a ‘El Charro’, jefe regional del CJNG en Aguascalientes

Fuerzas federales detuvieron a Armando “N”, alias ‘El Charro’, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes. La captura fue confirmada por el Gabinete de Seguridad.

El presunto criminal era identificado como el principal generador de violencia en la entidad. Se le atribuyen delitos de narcotráfico al menudeo, extorsión, secuestro y homicidio.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Guardia Nacional y FGR. La detención se realizó tras obtener órdenes judiciales para intervenir dos inmuebles utilizados por la organización.

Te puede interesar: Detienen a “El Carnal”, líder regional del CJNG en Chiapas

Los inmuebles funcionaban como centros de operación y resguardo de armas, drogas y vehículos. Las investigaciones previas permitieron recopilar pruebas suficientes para los mandamientos judiciales.

Junto con ‘El Charro’ fueron detenidos dos hombres más; todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal. El operativo forma parte de la estrategia federal para combatir al crimen organizado.

En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

Te recomendamos: