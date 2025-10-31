Organizan foro sobre procuración de fondos para ONG en Puebla

Con la finalidad de realizar un trabajo legislativo cercano a las organizaciones de la sociedad civil, la diputada Celia Bonaga Ruiz organizó, en la sede del Congreso del Estado, el foro “Cómo procurar fondos cuando los recursos son escasos y las barreras parecen infinitas”.

Durante la inauguración del evento, la legisladora afirmó que desde que inició su trabajo como presidenta de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, el órgano colegiado tiene como misión escuchar y facilitar herramientas que permitan la libertad de asociación y el fortalecimiento de labores de las ONG.

En su ponencia, el consultor especializado en sostenibilidad financiera y director regional de Alianzas de Donar Online ONG, Juan Lapetini, explicó la evolución de la procuración de fondos y el problema de la confianza de la sociedad hacia las organizaciones.

Explicó a los representantes de las ONG el valor de comprender cómo deciden los donantes al momento de otorgar los recursos, en lugar de solo copiar estrategias de otras entidades. También abordó la aplicación de la Teoría de la Economía del Comportamiento para entender el instante de la decisión y los sesgos que favorecen o detienen la donación.

Juan Lapetini hizo énfasis a los participantes en el entendimiento de los problemas, más allá de las estrategias específicas.

En este evento también se contó con la presencia de la directora de la Fundación Majocca, Ángeles Conde Acevedo, y el director de Desarrollo Institucional de la misma Fundación, Salvador Sánchez Trujillo.

