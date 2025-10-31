Diputado Miguel Trujillo presenta su Primer Informe Legislativo

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, el diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó que uno de los principios que conducen su trabajo es “que nadie se quede atrás”. En ese sentido, refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchar y atender sus necesidades.

El legislador señaló que, al cierre del primer año legislativo, presentó 31 iniciativas que impactan de manera directa en 15 ordenamientos, entre las que destacan 10 propuestas para modificar el Código Penal, tres para la Ley Estatal de Salud, dos para la Constitución del Estado y el Código Civil, entre otras.

Trujillo de Ita, diputado por el distrito 12 con cabecera en Amozoc, puso énfasis en que Puebla necesita reformas con un diagnóstico previo, análisis y viabilidad, que sean construidas de la mano de la ciudadanía y elaboradas para implementarse y dar resultados.

“Creo en un Estado que pone primero a las personas y sus derechos y que combate desigualdades (…) creo en la seguridad con inteligencia y justicia, que atiende las causas y fortalece instituciones, creo en la austeridad republicana como herramienta para liberar recursos hacia quienes más lo necesitan”, indicó.

En su mensaje, el diputado Pável Gaspar Ramírez reconoció el trabajo de su compañero, pues refleja el compromiso de la LXII Legislatura con la rendición de cuentas y la cercanía con las familias poblanas.

Te recomendamos: