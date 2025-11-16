Comisión aprueba reforma a favor de la participación de jóvenes en municipios

En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, las y los diputados aprobaron una reforma al artículo 191 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer la obligación de los ayuntamientos de la entidad para convocar a la sociedad a que se integre el Consejo de Participación Ciudadana de la Juventud en todas las demarcaciones.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Elías Lozada Ortega, promovente de la iniciativa, señaló que hablar de las juventudes es hablar del presente, de su energía, sus ideas y su compromiso con el cambio. En este sentido, es necesario garantizar su participación en la toma de decisiones para fortalecer la democracia y su confianza en las instituciones.

Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo destacó la importancia de dar seguimiento a la implementación de esta reforma por parte de los Ayuntamientos. En tanto, la diputada Laura Guadalupe Vargas expuso que las juventudes deben ser participativas en las decisiones de los gobiernos.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Luana Armida Amador Vallejo, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri y Elías Lozada Ortega.

Asuntos Metropolitanos presenta informe de los trabajos realizados

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la diputada presidenta del órgano colegiado, Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó el informe de los trabajos realizados durante el primer año legislativo, donde destacó las acciones impulsadas para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los 19 municipios que integran la zona metropolitana.

Expuso que se aprobaron proyectos legislativos en materia de seguridad, movilidad, gestión de recursos hídricos, economía circular, conectividad, infraestructura y sistema de cuidados. Además, se realizó una sesión con presidentas y presidentes de la zona metropolitana para dialogar sobre asuntos relacionados con el desarrollo de esta región y establecer estrategias para fortalecer la planeación y ejecución de políticas públicas.

Las diputadas Elvia Graciela Palomares Ramírez y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, reconocieron las acciones realizadas y el trabajo en conjunto para el análisis y atención de distintas problemáticas de la zona metropolitana.

A la sesión acudieron las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, Celia Bonaga Ruiz, Elisa Limón Balderrabano, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

