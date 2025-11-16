Avanza rehabilitación de calle 30 Norte en Barrio de Xonaca

Como parte de los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en diferentes arterias viales de la capital, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó los trabajos de rehabilitación vial que se realizan en la calle 30 Norte del Barrio de Xonaca, los cuales beneficiarán a más de 17 mil 900 habitantes.

En su mensaje, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa señaló que la rehabilitación de una vialidad permite brindar a la ciudadanía calles más seguras, duraderas y adaptadas a las necesidades actuales de la población. Por ello, cada intervención implica planificación, inclusión y construcción con perspectiva, que garantice una infraestructura de calidad.

“En la administración municipal estamos trabajando en el fortalecimiento vial, a través de acciones de pavimentación, mantenimiento y bacheo. Una ciudad que invierte en sus calles, invierte en el futuro y asegura una movilidad eficiente, disminuyendo tiempos de traslado y mejorando la conectividad entre comunidades”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal informó que, actualmente se trabaja en una superficie total de 11 mil 925 metros cuadrados, por medio de acciones de sustitución de la red de agua potable y drenaje, construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos y señalamientos verticales, aplicación de señalética horizontal, instalación de luminarias, entre otras.

“Las calles que rehabilitamos reflejan el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la ciudadanía. Cada metro de pavimento renovado simboliza una prioridad clara: seguridad, movilidad y calidad de vida. Por ello, los programas de rehabilitación vial son esenciales, no solo como obras físicas, sino como manifestación de un gobierno que construye y transforma espacios pensando en las personas que los habitan”, puntualizó.

Cabe destacar que, como parte de la intervención vial se colocará carpeta asfáltica en una longitud de 842 metros, con un ancho de vialidad de 9.20 metros.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib reafirma su compromiso con mejorar la movilidad y la calidad de vida en la capital, a través de la construcción de vialidades más seguras y funcionales.

