Realizan campaña de limpieza en las 17 Juntas Auxiliares de Puebla

El Gobierno de la Ciudad, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, llevó a cabo la campaña “Limpiando bien y a la primera”, con el propósito de garantizar que las familias poblanas disfruten de calles y espacios públicos dignos, seguros y limpios.

Del 25 de agosto al 3 de septiembre, la campaña recorrió las 17 Juntas Auxiliares del municipio, movilizando a más de 255 trabajadores y trabajadoras del OOSL con tareas como barrido manual en más de 26 kilómetros lineales de vialidades, poda y rescate de 7 mil 630 metros cuadrados de áreas verdes, además del retiro de más de 520 kilogramos de residuos sólidos urbanos y de objetos voluminosos que obstaculizaban banquetas y áreas de convivencia.

También, se llevaron a cabo pláticas de “Educación Ambiental” en las que participaron más de 280 ciudadanas y ciudadanos, quienes recibieron información y herramientas sobre el manejo adecuado de los residuos y la importancia de mantener en buenas condiciones su comunidad.

La campaña incluyó, además, labores de hidrolavado en explanadas y kioscos, la ejecución de chapeo en banquetas, así como el retiro de publicidad y la limpieza de espacios emblemáticos de las Juntas Auxiliares.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que contribuyan a la salud pública, la seguridad y el bienestar de las y los poblanos, mediante espacios públicos más limpios y dignos.

