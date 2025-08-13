Pepe Chedraui destaca avances clave y responde a aspiraciones

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, agradeció a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, por reconocer su trabajo al frente del Ayuntamiento y sostuvo que todavía se tiene que trabajar para lograr la capital poblana que se prometió.

En entrevista, el edil afirmó que “todos pueden levantar la mano“, tras el cuestionamiento de una posible aspiración de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García, de contender por la presidencia municipal de Puebla y la de él de reelegirse.

“Yo creo que le respondo a ella con mucho cariño, porque aparte es mi amiga, es una persona trabajadora; hay que seguir, todos tenemos que seguir trabajando de la mano del gobierno del estado y de la federación para que cada quien haga su trabajo y que Puebla sea mejor. Tenemos que tener una Puebla en paz y bien protegida. En todo su derecho. Es una persona trabajadora, está en todo su derecho, todos podemos levantar la mano”, expresó.

El edil reiteró que va a continuar con su trabajo en la capital poblana, como acercar los servicios municipales a juntas auxiliares, ya que es el compromiso que tienen desde que asumió el cargo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

En este sentido, resaltó la cercanía con la gente, con “nuestra capital te escucha, el día del pueblo“, el cual realiza cada 15 días en el Palacio Municipal o en alguna junta auxiliar para escuchar las peticiones ciudadanas, el cual a partir de septiembre podría ser semanal.

Te puede interesar: Puebla cedería Paseo Bravo al gobierno estatal

También subrayó la creación de 400 senderos de luz que van de la mano de Puebla brilla, al triplicar los esfuerzos de la administración pasada en la materia, el bacheo, la relaminación y la inversión de la infraestructura hídrica, la cual es de más de 150 millones de pesos.

“Estamos trabajando para que a Puebla le vaya bien y, por supuesto, sin dejar atrás lo más importante, que es la seguridad; seguimos trabajando de la mano del gobierno del estado, de las diferentes fuerzas, de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, fiscalías, Secretaría de Seguridad del estado y del municipio, trabajando en favor de las y los ciudadanos“, agregó.

El edil de la capital poblana aseveró que va a continuar con el trabajo de bacheo en la capital y recordó que todavía faltan cuatro meses del programa, que tiene una inversión histórica de 160 millones de pesos: 120 del municipio y 40 del estado.

“Vamos a seguir trabajando, como les comento, de la mano del gobierno del estado, de la federación, para que los servicios les lleguen a quien les tengan que llegar“, reiteró.

Editor: César A. García

Te recomendamos: