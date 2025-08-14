Vehículos Olinia podrían ser alternativa a mototaxis en Puebla

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, señaló que los nuevos vehículos de la marca Olinia podrían ser una alternativa para sustituir los mototaxis en municipios donde este tipo de transporte es una necesidad.

En entrevista, el funcionario refirió que los autos que fabricará la empresa mexicana serán eléctricos y tendrán un costo cercano a los 150 mil pesos, por lo que son viables para operar como medio de transporte.

Por ello, dijo que el Gobierno de Puebla podría realizar un proyecto para reemplazar los mototaxis por unidades de Olinia, que serán más cómodas, ya que contarán con espacio suficiente para pasajeros y carga.

Enfatizó que actualmente la circulación de mototaxis no está permitida en la entidad, pues al ser unidades con adaptaciones improvisadas representan un riesgo para sus usuarios, aunque reconoció que en algunas comunidades son una necesidad.

“Los mototaxis ya saben ustedes cuál es la situación (son ilegales), pero no queremos combatir el tema porque es una necesidad en ciertos casos, en otros no; pero pudiera emparejarse como una alternativa para sustituir a estos mototaxis”, expresó.

Según datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), en Puebla existen más de 5 mil mototaxis distribuidos en 85 municipios, a cuyos conductores el Gobierno de Puebla buscaría dar otras opciones laborales.

Olinia fue pensado para sustituir a mototaxis

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Roberto Capuano Tripp, coordinador de la armadora mexicana de autos eléctricos “Olinia”, indicó que uno de los objetivos de estas unidades es atender la movilidad de primera y última milla, que en varios puntos del país se realiza en mototaxis.

En ese sentido, dijo que uno de los tres modelos de Olinia está pensado para sustituir a los mototaxis, pues es un medio de transporte de alta demanda, inseguro e informal, pero las unidades eléctricas ofrecerán una alternativa más segura, moderna y rentable.

Por otra parte, se ratificó que el Centro de Diseño Olinia estará dentro del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) de Cholula, donde se concentrará el trabajo de diseño, ingeniería y prototipado, con la colaboración de más de 70 especialistas de 17 estados.

