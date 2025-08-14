Laura Artemisa no descarta contender por alcaldía de Puebla en 2027

La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que, llegados los tiempos, definirá si podría competir por la alcaldía de Puebla en el 2027.

En entrevista este martes, afirmó que por el momento está concentrada en desempeñar un buen trabajo como diputada local y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Indicó que, contrario a lo que opina la oposición, no busca promoverse con miras al próximo proceso electoral, sino cumplir con su trabajo en campo.

Remarcó que las labores de un legislador también contemplan la gestión y acercamiento con los ciudadanos, por lo que no dejará de recorrer las colonias del municipio.

En ese sentido, hizo un llamado para que los políticos opositores también salgan a las calles y no solo se conformen con trabajo de escritorio.

Cuestionada sobre sus posibles aspiraciones para contender por la presidencia municipal, refirió que esperará los tiempos adecuados para definirlo.

“Ya llegarán los tiempos; creo que a todos nos gusta servir, a mí me gusta servir, quiero hacer las cosas bien. Hoy mi principal objetivo es ser una buena presidenta del Congreso”, comentó.

