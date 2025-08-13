SMT Puebla denuncia falsificación de licencias de conducir

La secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno estatal, Silvia Tanús Osorio, informó que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Puebla por falsificación de licencias de conducir.

En conferencia de prensa, informó que han recibido varios reportes sobre gestores que ofrecen tramitar y entregar los permisos, supuestamente expedidos por la dependencia de gobierno.

Sin embargo, advirtió que dichas prácticas son completamente ilegales, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) no cuenta con intermediarios para los trámites de licencias.

Precisó que las licencias falsas se ofertan a través de redes sociales y se entregan en puntos como concurridos de la zona metropolitana, como Plaza San Diego y Plaza Dorada.

Aunque refirió que no conocen un número exacto de casos, hasta el momento solo les ha hecho llegar una licencia falsa.

Posteriormente, procedieron a formalizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por falsificación de documentos oficiales.

Tanús Osorio indicó que las autoridades deben investigar a trabajadores de la dependencia y a la empresa encargada de emitir las licencias, para deslindar su posible colusión.

“Ya se levantaron las denuncias respectivas, esperemos que la Fiscalía actúe, porque la falsificación de documentos es un delito”, comentó.

