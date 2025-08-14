Segob reporta calma y control tras disturbios en Cuapiaxtla

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, señaló que grupos antagónicos a la alcaldesa de Cuapiaxtla de Madero, Sandra Sánchez Ramos, azuzaron a la población para causar destrozos en la Presidencia Municipal; no obstante, aseguró que el conflicto se disolvió y hay gobernabilidad en dicha demarcación.

En entrevista, el funcionario señaló que Cuapiaxtla, al igual que otros municipios, tiene la presencia de grupos antagónicos a sus autoridades, que aprovechan cualquier conflicto para retomar sus luchas, por lo que la dependencia se mantiene atenta a posibles conflictos.

Explicó que el descontento del pasado martes 12 de agosto inició por el rescate de de dos personas que fueron acusadas de querer robarse una motocicleta, a quienes la población retuvo e intentó linchar.

Indicó que la intervención de la Policía Municipal provocó que cerca de 60 pobladores se amotinaran en la Presidencia Municipal, donde se encontraban la alcaldesa y el delegado de Gobernación.

Te puede interesar: Protesta en Cuapiaxtla de Madero genera caos y destrozos

Además, reconoció que entre los disturbios se registraron disparos, provocando lesiones a dos personas en el pie, las cuales no pusieron en riesgo sus vidas, por lo que se encuentran a salvo.

Aguilar Pala señaló que el conflicto se agudizó debido a que opositores a la alcaldesa azuzaron a la población, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Estatal y de negociadores de Gobernación.

Finalmente, las autoridades llegaron a acuerdos con los manifestantes para disolver el conflicto y el bloqueo que mantenían en la carretera a Tehuacán.

#Municipios 🗣️ La alcaldesa de Cuapiaxtla de Madero, Sandra Sánchez Ramos, tuvo que pedir ayuda de autoridades federales para replegar a pobladores que aventaban piedras contra la presidencia Municipal.



La presidenta municipal dijo temer por su integridad. pic.twitter.com/4HUhanpOxK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 13, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: