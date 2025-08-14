Camioneta robada en Huejotzingo es usada por delincuentes

Desde el 18 de septiembre de 2023, una familia poblana vive en incertidumbre tras ser víctima de un robo con violencia en Huejotzingo, cuando les fue sustraído su vehículo, el cual ahora es utilizado para delinquir.

Sin apoyo efectivo de las autoridades y enfrentando deficiencias con su seguro vehicular de la empresa Zurich, Giovanni ha debido afrontar casi dos años como víctima en busca de justicia, sin resultados favorables.

Ese día, Giovanni fue interceptado en el Bulevar Aeropuerto de Huejotzingo por delincuentes armados que, bajo amenazas de pistola, lo despojaron de su camioneta tipo Acura blanca, modelo 2011.

Aunque presentó una denuncia formal, las autoridades tardaron cerca de dos meses en registrar el vehículo como robado en el sistema oficial, y posteriormente desapareció de dicho registro.

Te puede interesar: Muere operador de tráiler tras perder control en la Izúcar-Acatlán

En entrevista para Oro Noticias, Giovanni afirmó haber seguido todos los procesos requeridos por autoridades y aseguradora, sin obtener respuestas satisfactorias.

El vehículo ha sido visto circulando por la carretera federal a Huejotzingo y, debido a que no estaba vigente su estatus de robo, las autoridades se negaron a actuar. Además, la aseguradora ha dilatado el pago del seguro por robo total.

Recientemente, la familia encontró denuncias ciudadanas en redes sociales que señalan a un grupo de tres delincuentes que operan en los municipios de San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Atlimeyaya, utilizando el vehículo robado con placas falsas.

Ante esta situación, los afectados han decidido alzar la voz nuevamente para solicitar que las autoridades atiendan el caso con urgencia. Aunque temen no poder recuperar su vehículo, esperan que al menos los responsables no estén libres.

#Seguridad 😡 Una familia denuncia que la camioneta que les fue robada en septiembre de 2023 -y por la que hubo una denuncia cuya investigación no ha avanzado en dos años-, fue encontrada en una imagen que circula en redes en la que se denuncia que el vehículo es usado ahora para… pic.twitter.com/BGnju9hNry — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 13, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: