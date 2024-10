Bloquean vialidades de San Pedro Cholula con grúas

Por un supuesto escenario de “favoritismo” por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, esta mañana trabajadores y representantes legales de la empresa Grúas Crono, bloquearon vialidades en los dos cruceros principales de la avenida 12 Oriente-Poniente, en el mencionado municipio.

En palabras de los quejosos, a pesar de que esta empresa es la encargada de dar la prestación de servicio en el municipio, desde hace dos meses fue relegada por las autoridades, ventilando presuntas anomalías por parte del ayuntamiento que encabeza la panista Paola Angón y su personal.

Como parte de la inconformidad, señalaron que en el corralón municipal ya es una constante el robo de autopartes a los vehículos, siendo en las últimas fechas que a los trabajadores de esta empresa se les ha culpado de cometer dichos actos ilícitos, además de que desde hace dos meses, el Ayuntamiento, sin fundamento impidió que las unidades ofrecieran el servicio.

Ante la situación, la empresa decidió colocar sus unidades para bloquear los cruceros, uno a la altura del bulevar Forjadores y otro más a la altura de la vía, detallando estar en desacuerdo con las acciones implementadas por el gobierno de la presidenta municipal; señalan que se ha tratado de tener un diálogo con el ayuntamiento para poder trabajar en paz y no se ha podido ya que “hay demasiado favoritismo.”

“La empresa ha tratado de dialogar con el Ayuntamiento para poder trabajar en paz, sin embargo, no se puede por demasiado favoritismo o corrupción por no llamarlo de otra manera, no nos dejan trabajar y pensamos que hay favoritismo”, dicen.

Cabe señalar que no es la primera vez que Grúas Crono y sus trabajadores se manifiestan en el municipio, para exhibir presuntas irregularidades cometidas por autoridades municipales, a cargo de la panista Paola Angón y que están a unos días de concluir su trienio.

#Ahora 🚨 Personal de Grúas Crono cierran principales calles de San Pedro Cholula a manera de manifestación.



Tome en cuenta el cierre de vialidades importantes de esta demarcación.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/C62MSMnVbZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 7, 2024

Editor: Renato León Aranda

