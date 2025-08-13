Capturan a presunto agresor de menor fallecido en Atlixco

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Juan Carlos N., de 43 años, identificado como objetivo prioritario.

Se le acusa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego contra los ocupantes de un vehículo, que dejó un menor fallecido y un adulto lesionado.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2019. Las víctimas se trasladaban de Puebla a Atlixco cuando un incidente de tránsito con Juan Carlos N. provocó una discusión.

Después, el imputado alcanzó el vehículo de las víctimas, les cerró el paso y presuntamente disparó con un arma larga.

El menor que acompañaba al conductor perdió la vida, mientras que el adulto resultó lesionado.

La Fiscalía, mediante investigación de gabinete y campo, obtuvo información clave sobre el agresor y su actividad comercial relacionada con la compra y venta de vehículos importados.

Gracias a estrategias de vigilancia y seguimiento, se logró la captura de Juan Carlos N. mediante orden de aprehensión.

Actualmente, está a disposición del Juez de Control como probable responsable del delito de homicidio calificado.

