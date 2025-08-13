Colocan primera piedra de segunda etapa de CU2 en Puebla

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la segunda etapa de Ciudad Universitaria 2 (CU2), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) celebró el primer aniversario del Ecocampus Valsequillo.

El evento contó con la presencia de Samuel Aguilar, secretario de Gobernación, quien asistió en representación del gobernador Alejandro Armenta.

Aguilar destacó que esta obra refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la paz social, el desarrollo educativo y la generación de oportunidades para los jóvenes.

Señaló que la estabilidad que vive Puebla ha permitido atraer inversiones y consolidar proyectos fundamentales como CU2.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, agradeció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta, egresado de la universidad, para iniciar esta segunda etapa.

Esta fase contempla la construcción de 10 nuevos edificios, entre ellos, laboratorios especializados en ciencias, ingenierías y cómputo.

Destacó que la universidad trabaja diariamente gracias a la confianza que brinda el Gobierno y la sociedad.

CU2 no solo ofrece infraestructura de primer nivel, sino que también es un compromiso ambiental y social, ya que más del 65% del terreno se conservará como humedal protegido.

Además, se ha puesto en marcha una planta potabilizadora para garantizar un uso responsable del agua sin dañar los recursos naturales.

El director de Infraestructura Educativa de la BUAP, José Daniel Gámez, detalló que inicialmente se construirán cuatro edificios especializados.

Esta expansión responde a un análisis en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia para aumentar la matrícula y mejorar la calidad educativa en ciencia y tecnología.

CU2 está ubicado a menos de 7 kilómetros de la capital poblana y ha generado empleo para habitantes de las juntas auxiliares cercanas.

El Gobierno del Estado reafirma su respaldo a este proyecto, que representa una inversión en educación, bienestar, confianza ciudadana y paz duradera para Puebla.

Te recomendamos: