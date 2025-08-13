Trump advierte a Rusia con “fuertes sanciones” si no pone fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rusia con “consecuencias muy graves” en caso de que Vladimir Putin no le ponga fin a la guerra con Ucrania.

La advertencia se produjo durante una rueda de prensa, a dos días de la cumbre que ambos líderes mundiales sostendrán en Alaska este viernes 15 de agosto.

El mandatario estadounidense no detalló sobre las sanciones o medidas específicas que podría aplicar, pero remarcó la seriedad de las consecuencias en caso de que Rusia continúe el conflicto.

Asimismo, expresó que considera la reunión como una oportunidad para preparar una segunda reunión, que podría incluir también al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Trump afirmó que una cumbre trilateral entre Putin, Zelensky y él podría organizarse prontamente si las condiciones son favorables y están dispuestos a participar en ella.

A su vez, los líderes de la Unión Europea ratificaron su compromiso de mantener las sanciones vigentes a Rusia y la posibilidad de imponer nuevas restricciones con el fin de lograr paz y seguridad para Ucrania.

