EU pide no viajar a 6 estados de México por violencia y secuestro

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su aviso de viaje para México e instó a sus ciudadanos a no viajar a seis estados: Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas y Tamaulipas.

Asimismo, pidió reconsiderar viajes a otros ocho estados, incluidos Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, a causa de riesgos por terrorismo, crimen y secuestro.

En otras 16 entidades, entre ellas la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, exhortó a tener mayor precaución por la presencia de grupos terroristas, cárteles y delincuencia organizada.

Únicamente en Campeche y Yucatán recomendó aplicar precauciones normales, siendo los únicos estados catalogados como “relativamente seguros” para los viajeros.

La agencia detalló que el nivel uno equivale a precauciones normales, el nivel dos a tener más cuidado, el nivel tres a reconsiderar el viaje y el nivel cuatro a no viajar.

Alertó sobre riesgos de violencia que podrían causar lesiones o muerte, secuestros y la capacidad limitada del gobierno estadounidense para brindar asistencia en zonas de alto riesgo.

Ante esto, recomendó seguir medidas como evitar viajar en la noche, usar taxis regulados o aplicaciones, no trasladarse solo y obedecer controles viales.

