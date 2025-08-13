UDLAP abre renovado segundo piso de su Biblioteca

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) anunció la apertura del recién renovado segundo piso de su Biblioteca, un espacio moderno de formación que potencia el desarrollo educativo y promueve la excelencia académica de la comunidad universitaria. Este nuevo ambiente integra las más innovadoras tendencias de entornos de aprendizaje, alineándose así con las mejores prácticas que actualmente dominan la esfera educativa internacional.

Este espacio ha sido reconfigurado con infraestructura phygital de excelencia que integra la experiencia presencial y en línea. Reúne un acervo de más de 70 mil libros físicos (ubicados en el segundo piso) y una colección digital superior a 17 millones de títulos, recursos académicos pertinentes para el estudio y la investigación.

Con más de 2,800 m², el segundo piso de la Biblioteca está equipado con mobiliario ergonómico y funcional para facilitar el aprendizaje. El diseño de áreas inteligentes se extiende a toda la Biblioteca con zonas de estudio y consulta, así como una sala de silencio absoluto, que favorecen la concentración profunda y el pensamiento crítico, potenciando así el desarrollo cognitivo.

Es importante destacar que, con la remodelación de este emblemático edificio, la Universidad de las Américas Puebla pone a disposición de su comunidad universitaria una Biblioteca con un enfoque sostenible y de vanguardia que mejora la experiencia educativa a través de la combinación de áreas físicas y virtuales, fomentando así el desarrollo integral de cada estudiante.

En el tercer nivel del edificio continúan los trabajos de remodelación, como parte de la transformación integral de la Biblioteca. Estas acciones reafirman el compromiso de la UDLAP, en su 85 aniversario de fundación y 55 años del campus en Puebla, de mantenerse a la vanguardia en el diseño de espacios de aprendizaje innovadores.

Si deseas conocer más de la Biblioteca UDLAP, te invitamos a visitar https://biblio.udlap.mx/ en donde encontrarás los servicios, los recursos, y las colecciones que ofrece.

