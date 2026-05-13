Confinadas mil 700 personas en un crucero en Burdeos por brote gastrointestinal

Unos mil 700 pasajeros continúan confinados a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos (suroeste de Francia), luego de que un viajero falleciera y se registraran decenas de personas con síntomas de gastroenteritis, informaron las autoridades sanitarias locales.

El barco, operado por Ambassador Cruise Line, notificó a la autoridad portuaria sobre el fallecimiento de un hombre británico de 92 años ocurrido el domingo. Por el momento, el forense aún no ha determinado la causa exacta de su muerte, y la compañía indicó que no se registraron síntomas relacionados en el pasajero fallecido.

Las autoridades sanitarias señalaron que tres pasajeros fueron aislados en sus camarotes, mientras que otros viajeros no podrán desembarcar en el puerto hasta nuevo aviso. Hasta la mañana del miércoles, 48 pasajeros y un miembro de la tripulación presentaban síntomas similares a los de una enfermedad gastrointestinal.

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La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania precisó que no existe ninguna relación entre este brote y el reciente caso de hantavirus detectado en otro crucero. Se están realizando pruebas para identificar el origen exacto del contagio, mientras se descartan de manera provisional virus como el norovirus.

Los pasajeros afectados fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y permanecen aislados en sus camarotes. Esta mañana, un equipo sanitario francés subió al crucero para evaluar la situación y recolectar muestras que están siendo analizadas en laboratorios locales.

Actualmente, a bordo del Ambition se encuentran mil 187 pasajeros y 514 miembros de la tripulación. El crucero había zarpado de Belfast el 8 de mayo, haciendo escala en Liverpool al día siguiente, antes de continuar hacia Brest y finalmente llegar a Burdeos.

Editor: Edgar Espinoza

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