Fomenta Congreso prevención del cáncer de próstata

En el Congreso del Estado se llevó a cabo una jornada de prevención del cáncer de próstata dirigida a los trabajadores, con el objetivo de promover la detección oportuna de esta enfermedad, fomentar la cultura del autocuidado y sensibilizar sobre los factores de riesgo.

La titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, manifestó que como parte de esta campaña se realizaron ultrasonidos tractourinarios, pruebas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de antígeno prostático, así como una plática de concientización. Lo anterior, con la finalidad de acercar los servicios y promover el chequeo oportuno.

Te recomendamos: