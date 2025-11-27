Comisión aprueban exhorto para eliminar costo de peaje para ambulancias en caseta de Mazapiltepec

La Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar al Organismo Público Descentralizado denominado “Carreteras de Cuota – Puebla”, a condonar el cobro de peaje en la caseta de Mazapiltepec a favor de los vehículos destinados a la recolección de residuos sólidos, ambulancias, patrullas y unidades de protección civil de los ayuntamientos de los municipios del distrito 14.

Durante la discusión de este tema, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron una propuesta reformatoria para que el exhorto se aplique no solo a los municipios del distrito en mención, sino también a los municipios conurbados de la región.

Asimismo, se establece el beneficio a otros municipios que realicen la solicitud expresa, a Carreteras de Cuota Puebla, ante situaciones de emergencia.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue formulado con la propuesta legislativa del diputado Elías Lozada Ortega.

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado recibieron a Michelle Bonilla Mariano, servidora pública del departamento de contratos y estimaciones del Centro SICT Puebla, para exponer el proyecto integral para la construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Cuautlancingo.

En su exposición, la funcionaria pública señaló que el proyecto tiene un periodo de ejecución de junio a diciembre con una inversión total de 48.9 millones de pesos, que beneficiará a 88 mil personas de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes la diputada Norma Estela Pimental, Roberto Zataráin Leal, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Andrés Iván Villegas Mendoza y Elías Lozada Ortega.

Comisión prepara agenda de actividades para el día internacional de las personas con discapacidad

La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, que preside la diputada Luana Armida Amador Vallejo, prepara la agenda de actividades que llevará a cabo para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Destaca la realización de un Conversatorio, que se realizará el 3 de diciembre, con una agenda inclusiva donde se abordará temas, desde una perspectiva legislativa, social y de gobierno, en materia de discapacidad.

También se preparará una exposición fotográfica denominada: ¿Somos una sociedad incluyente?

Con estas acciones se pretende impulsar sociedades inclusivas con la finalidad de construir un mundo más justo, equitativo y sostenible.

A la sesión de la Comisión asistieron las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, Esther Martínez Romano, Norma Estela Pimentel Méndez y Ana Lilia Tepole Armenta.

