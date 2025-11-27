Puebla llega a 100 mil servicios de salud en jornadas

En Xochitlán de Vicente Suárez, el gobierno del estado de Puebla alcanzó este jueves la meta de 100 mil servicios de salud proporcionados a través de las jornadas “Por Amor a Puebla”, iniciativa que se ha desarrollado durante más de 30 jornadas desde marzo pasado en diversas regiones de la entidad.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, anunció el cumplimiento de este objetivo durante una ceremonia en la Sierra Nororiental, donde reconoció el esfuerzo del personal de salud que ha trabajado en territorio durante los últimos ocho meses. “Se dice fácil, pero detrás hay un enorme esfuerzo y coordinación, reflejado en servicios como el quirófano itinerante”, señaló el funcionario.

Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal de IMSS-Bienestar, reafirmó el compromiso de fortalecer las unidades médicas de la región, incluyendo los hospitales de Zacapoaxtla y Zapotitlán de Méndez.

El presidente municipal José Luis Tirado Cabañez agradeció al gobernador Alejandro Armenta por el respaldo brindado para acercar los servicios de salud a la población, destacando el impacto significativo que estas jornadas han tenido en el municipio.

El programa, que forma parte de las estrategias de salud impulsadas por la administración estatal, continuará recorriendo el territorio poblano con el objetivo de mantener un sistema de salud cercano y accesible para todos los habitantes.

Te recomendamos: