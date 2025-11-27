Muere la tortuga Gramma a los 141 años en San Diego

El pasado lunes, el zoológico de San Diego, California, informó la muerte de Gramma, una tortuga con 141 años que se convirtió en el símbolo de la longevidad. La causa de su fallecimiento fue por inducirle a la eutanasia al tener problemas óseos derivados de la edad.

Gramma nació en 1884 en los archipiélagos volcánicos de las Islas Galápagos, en la zona de Ecuador. Sus primeras décadas de vida fueron en su hábitat naural; sin embargo, con la amenaza de extinción de su especie, tuvo que ser llevada a un lugar de conservación.

Su primer contacto con Estados Unidos fue a sus 40 años cuando llegó al Bronx Zoo, lugar en el que estuvo 5 años para después quedarse definitivamente en el zoológico de San Diego.

Con el paso de los años, logró ver a varias generaciones enteras de cuidadores, eventos importantes en la historia como las guerras mundiales y otros sucesos.

Los trabajadores y personal que se dedicaba al cuidado de Gramma, la apodaron como “la reina” por ser el estandarte del parque. De igual manera, siempre fue muy querida por su gran personalidad “dulce y tímida”.

No obstante, no pudo alcanzar algún récord de edad, pues antes hay otro quelonio llamado Jonathan, que tiene la marca con 190 años (registrados y contando). Después le sigue Harriet, quien llegó a los 175.

La especie de Gramma, la de Galápagos, está en peligro de extinción. Apenas se llegó a la cantidad de 10 mil, por lo que se advierte su cuidado y respeto de sus hábitats.

Editor: Alejandro Villanueva

