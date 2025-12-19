Exponen muerte de 500 tortugas marinas en Playa Bagdad, Tamaulipas

Una alarma ambiental se encendió en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, tras el hallazgo de más de 500 tortugas marinas muertas en lo que va de 2025, de acuerdo con reportes de organizaciones ambientalistas. El hecho ha generado preocupación por el impacto que puede tener en los ecosistemas marinos del Golfo de México.

Según los registros, durante gran parte del año los varamientos eran aislados. No obstante, en semanas recientes el número aumentó de forma significativa, con decenas de ejemplares encontrados sin vida en periodos muy cortos, lo que encendió las alertas de los grupos dedicados a la conservación de la fauna marina.

La mayoría de las tortugas localizadas pertenecen a la especie verde juvenil, catalogada en peligro de extinción. Especialistas advierten que estas cumplen un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas costeros, por lo que su muerte masiva podría generar afectaciones ambientales a mediano y largo plazo.

Te puede interesar: Investigan presunta ejecución de perros en Juchipila, Zacatecas

Aunque las causas aún no han sido confirmadas, expertos señalan como principal hipótesis la pesca incidental en redes de enmalle, donde las tortugas quedan atrapadas de manera accidental. También se analiza la posible influencia de contaminación marina, deterioro del hábitat y cambios en las condiciones del mar.

Organizaciones ambientalistas pidieron la intervención inmediata de autoridades federales y ambientales para investigar el origen del fenómeno y aplicar medidas de protección. Advirtieron que sin acciones urgentes y coordinadas, este tipo de eventos podría repetirse y poner en mayor riesgo a las especies marinas de la región.

Te recomendamos: