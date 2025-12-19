Puebla y SEMARNAT avanzan en acuerdos para el Ecoparque La Malinche

El Gobierno de Puebla y la SEMARNAT ya llegaron a un “acuerdo total” sobre el desarrollo del Ecoparque La Malinche, afirmó la titular de la dependencia federal, Alicia Bárcena Ibarra, quien aseguró que trabajará en coordinación con autoridades estatales en otros proyectos.

Durante su visita a Puebla para firmar el convenio en materia forestal con el gobernador Alejandro Armenta Mier, la funcionaria dio a conocer que logró acuerdos muy importantes para autorizar la propuesta del Ecoparque Tlalli Malinche.

Destacó que el proyecto tiene gran potencial para detonar un espacio de recreación, pero también de protección y restauración, por lo que existe toda la disposición de las instancias ambientales de la Federación para apoyar el avance del ecoparque.

En ese sentido, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez Icaza, indicó que este organismo destinará 10 millones de pesos en el Tlalli Malinche para impulsar el ecoturismo, senderismo y la reforestación.

Además, resaltó la importancia de integrar a las comunidades en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y dijo que ya se autorizó la fase fundamental del proyecto.

No queremos un Disneylandia en La Malinche

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que el lado en Puebla de la Malinche “parece un desierto“, pues durante años ha sido arrasado; por ello dijo que su administración compró 50 hectáreas deforestadas donde instalará un vivero forestal con germoplasma que ayudará a la reforestación de la montaña.

Sostuvo que su intención no es hacer un Disneylandia en la zona, pues el Ecoparque se desarrollará con un modelo de turismo comunitario, para que quienes viven ahí tengan la oportunidad de salir adelante.

En ese contexto, el mandatario indicó que en 2026 presentará a la SEMARNAT el proyecto del Ecoparque en el Izta-Popo, el cual —adelantó— no estará dentro del Área Natural Protegida, sino en una junta auxiliar.

No obstante, dijo que solicitará el aval de la SEMARNAT del proyecto, así como su asesoría para el desarrollo del mismo.

Editor: César A. García

