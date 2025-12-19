Hombre muere tras choque entre motocicleta y camioneta en Tepeaca

Un fuerte accidente vial en el municipio de Tepeaca dejó un hombre sin vida durante la mañana de este viernes, lo que generó la movilización de elementos de seguridad.

El percance ocurrió cerca del Hospital General de Tepeaca, sobre la avenida Dr. Antonio López Rosas, cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron. Las autoridades realizarán el peritaje correspondiente para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

El conductor de la motocicleta falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. Servicios de emergencia y autoridades acudieron para acordonar la zona y realizar las diligencias, incluyendo el levantamiento del cuerpo, lo que provocó afectaciones a la circulación en la vialidad.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido.

