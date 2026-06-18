Procesan a dos presuntos homicidas en San Miguel Xoxtla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Elvira N. y Eleuterio N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos registrados en el municipio de San Miguel Xoxtla.

De acuerdo con las investigaciones, el 17 de octubre de 2024 la víctima arribó a su domicilio acompañada de familiares cuando presuntamente fue agredida por los hoy imputados y un menor de edad. Durante los hechos, la víctima sufrió diversas lesiones que le provocaron un deterioro progresivo en su estado de salud.

Como resultado de los actos de investigación, la FGE obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes, las mismas que fueron cumplimentadas el pasado 8 de junio de 2026. Posteriormente, durante la audiencia inicial celebrada el 9 de junio, el Ministerio Público formuló imputación por el delito de homicidio calificado y expuso los datos de prueba recabados durante la investigación.

Tras valorar los elementos aportados por la Fiscalía, el 13 de junio de 2026 la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Elvira N. y Eleuterio N., imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Te recomendamos: