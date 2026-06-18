Texmelucan ofrece atención terapéutica gratuita contra las adicciones

Con el objetivo de fortalecer la salud mental y mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de sustancias, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Prevención al Delito, pone a disposición de la ciudadanía el servicio de atención terapéutica en adicciones.

Esta acción tiene como propósito brindar acompañamiento profesional, orientación psicológica, así como estrategias de intervención que permitan a las personas identificar, enfrentar y superar situaciones de dependencia. Asimismo, busca fortalecer la prevención de las adicciones mediante acciones de sensibilización, detección oportuna y atención temprana que contribuyan a disminuir los factores de riesgo.

Las adicciones impactan diversos aspectos de la vida de quienes las padecen, incluyendo la salud física y mental, las relaciones familiares, laborales, académicas e integración social. Por ello, es importante impulsar procesos de recuperación que permitan a las personas reconstruir sus proyectos de vida en un entorno seguro.

La atención se brinda en las instalaciones de la Clínica de Psicología de la Dirección de Prevención al Delito, ubicadas en Calle Parque Ferrocarril No. 3, frente a la Secundaria No. 1, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 248 109 53 00, extensión 890.

Te recomendamos: