SEMARNAT destina 40.3 mdp para reforestación del Río Atoyac

La SEMARNAT destina 40.3 millones de pesos para la reforestación y el pago de servicios ambientales en la cuenca del Río Atoyac, informó la titular de la dependencia federal, Alicia Bárcena Ibarra, quien reconoció el trabajo del Gobierno de Puebla para el cuidado del medio ambiente.

En el Parque Flor del Bosque, la funcionaria dio a conocer que está por concluir la reforestación de 243 hectáreas en la ribera del Atoyac, con una inversión de 12.8 millones de pesos, además de que se ejecuta el programa de pago por servicios ambientales para rescatar 4 mil 855 hectáreas, en el que se destinan 27.5 millones de pesos más.

Destacó que, a la par, se está haciendo toda la inspección del Río Atoyac para detectar los puntos de contaminación al afluente que forma parte del Plan Nacional de Saneamiento de los tres ríos más contaminados del país: el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula.

​Explicó que el saneamiento del Atoyac se dividió en cinco etapas, iniciando en el tramo uno que corresponde a Tlaxcala, para ir avanzando simultáneamente hacia los tramos que atraviesan la entidad poblana.

Alicia Bárcena manifestó que también se trabajará en el rescate de la laguna de Valsequillo para recuperar “la belleza y calidad del agua” como se tenía hace muchos años y aseguró que la Federación apoyará los proyectos del Estado en dicha zona.

​Por otra parte, anunció la creación de un programa de economía circular en Puebla para la gestión de residuos urbanos, aunque se reservó los detalles del proyecto que emprenderá junto con el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El “Chapultepec” poblano

​En tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que el Parque Flor del Bosque será un referente nacional similar al Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

​Para ello, recalcó que su administración compró 96 hectáreas adicionales para ampliar la extensión del Parque, que será apenas una hectárea menos que el icónico Chapultepec, en la Ciudad de México.

Enfatizó que los proyectos ambientales que realice serán bajo un modelo de inclusión social, pues las comunidades aledañas serán partícipes y beneficiarias de los mismos.

Previamente, el mandatario dio a conocer que el proyecto en Flor del Bosque contempla un área acuática con alberca semiolímpica, toboganes, baños para hombres y mujeres; una zona extrema donde se habilitarán tirolesas, circuito de bicicletas, gotcha y columpio extremo.

Además, tendrá área deportiva con dos canchas de usos múltiples, juego de pelota, fútbol 7, dos canchas de voleibol de playa y gimnasios. Para la recreación de las y los visitantes, la palapa se ampliará para 300 personas. Asimismo, se construirá un circuito de cabalgata, y los lagos estarán conectados por un parque vertical.

