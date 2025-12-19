Congreso de Puebla recibe informe anual de la CDH

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, entregó el informe anual de actividades del organismo al presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega, y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

Con la entrega del informe se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Además, el acto atiende lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del artículo 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, en los que se especifican los supuestos para hacer uso de la palabra.

Posteriormente, diputadas y diputados emitieron posicionamientos respecto a la rendición de cuentas y el estado que guarda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Las y los legisladores adelantaron que, en enero de 2026, la titular del organismo podrá ampliar la información relativa al informe.

