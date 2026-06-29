Joven muere tras presunta riña con arma blanca en Azumiatla

Un joven perdió la vida luego de ser presuntamente atacado con un arma blanca durante la madrugada de este domingo en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, al sur del municipio de Puebla.

Los primeros reportes indican que vecinos solicitaron apoyo a los números de emergencia al encontrar al hombre gravemente herido sobre la vía pública.

A la llegada de los cuerpos de auxilio se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que familiares cubrieron el cuerpo mientras esperaban el arribo de las autoridades ministeriales.

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De manera preliminar, se informó que el fallecido fue identificado como Abel E., de 23 años. Las versiones recabadas en el lugar señalan que las lesiones habrían sido provocadas en una riña registrada alrededor de las 03:00 horas.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Será la investigación ministerial la que determine cómo ocurrieron los hechos y quién o quiénes serían los responsables del homicidio.

Editor: César A. García

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