Pepe Chedraui instruye atención y monitoreo por lluvias

Desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), por indicaciones del presidente municipal, Pepe Chedraui, se activó el Centro de Mando del Comité Tláloc para brindar atención inmediata por las lluvias en la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad mantiene monitoreo y atención directa. A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Servicios Públicos se realizan labores de desazolve, limpieza, apoyo vial y atención inmediata a las familias afectadas.

El Gobierno de la Ciudad llama a las y los poblanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y comunicarse a las líneas de emergencia 911 y 072, en caso de requerir atención.

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