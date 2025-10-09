SMDIF Puebla abre inscripciones para talleres de Día de Muertos y Halloween

El Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Puebla Capital anunció la apertura de inscripciones para los talleres “Hojaldras Tradicionales” y “Crochet para Noche de Brujas”, que se impartirán durante octubre y noviembre.

Las actividades, organizadas por la Dirección de Programas y Desarrollo del SMDIF, buscan promover la creatividad y la participación ciudadana durante las festividades de Día de Muertos y Halloween, informó Claudia Falcón, jefa del Departamento de Desarrollo y Habilidades,

El “Taller de Crochet para Noche de Brujas” se realizará los miércoles del 15 de octubre al 19 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, con una cuota de recuperación de 150 pesos, en el CEDADE Reforma, ubicado en Avenida Reforma 1904-A, colonia San Miguelito. Durante las seis sesiones, las y los participantes aprenderán a elaborar figuras alusivas a las festividades, como catrinas, calaveras, telarañas, ataúdes y calabazas, detalló Falcón.

Por su parte, el “Taller de Hojaldras Tradicionales” se impartirá los lunes del 13 de octubre al 10 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Dormitorio Municipal (calle 16 Oriente No. 207). El curso permitirá a los asistentes preparar este pan típico con técnicas tradicionales, profesionales y con masa madre, también con una cuota de 150 pesos.

Falcón destacó que, además de preservar las tradiciones, estos talleres representan una oportunidad para que las personas desarrollen habilidades creativas y generen ingresos mediante la elaboración y venta de productos artesanales.

De manera adicional, el CEDADE Reforma anunció el inicio de nuevos talleres fijos en distintas áreas, entre ellos:

Uñas de acrílico : jueves de 9:00 a 13:00 horas, del 16 de octubre de 2025 al 22 de enero de 2026.

: jueves de 9:00 a 13:00 horas, del 16 de octubre de 2025 al 22 de enero de 2026. Estilismo : lunes y miércoles de 9:00 a 12:00 horas, del 15 de octubre al 10 de diciembre.

: lunes y miércoles de 9:00 a 12:00 horas, del 15 de octubre al 10 de diciembre. Estilismo : martes y viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas, del 21 de octubre al 16 de diciembre.

: martes y viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas, del 21 de octubre al 16 de diciembre. Estilismo : jueves de 12:00 a 16:00 horas, del 9 de octubre de 2025 al 19 de febrero de 2026.

: jueves de 12:00 a 16:00 horas, del 9 de octubre de 2025 al 19 de febrero de 2026. Diseño de modas (corte y confección): jueves de 13:00 a 16:00 horas, del 30 de octubre de 2025 al 5 de marzo de 2026.

(corte y confección): jueves de 13:00 a 16:00 horas, del 30 de octubre de 2025 al 5 de marzo de 2026. Gastronomía: martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas, del 9 de octubre al 2 de diciembre.

Con estas actividades, el Gobierno de la Ciudad y el DIF Puebla Capital reafirman su compromiso con el desarrollo creativo, el impulso al autoempleo y la conservación de las tradiciones mexicanas.

Te recomendamos: