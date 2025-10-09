Congreso de Puebla invita a los Altares Monumentales en Huaquechula

Desde el Congreso del Estado, la diputada Azucena Rosas Tapia y el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, invitaron a la población para que acuda a visitar los Altares Monumentales de Huaquechula 2025.

En el marco de la conmemoración de los 28 años como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla, los altares monumentales continúan como una tradición viva para honrar a nuestros fieles difuntos.

“En cada vela encendida, comida, flor de cempasúchil y cada altar monumental, se reflejan años de historia, de cultura, identidad y devoción que se inculcan de generación tras generación para poder honrar a nuestros seres queridos que partieron”, consideró la diputada Azucena Rosas.

En su intervención, el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín Espinoza, reiteró la invitación para que las personas sean parte de esta actividad, “que no es una feria, es una tradición viva que este año se llevará a cabo los días 28 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre”.

Por el Día de Muertos, se contará con 29 ofrendas monumentales. Asimismo, se realizará un ritual de bienvenida de las ánimas, el paseo del sol y el sendero de las ánimas.

Al respecto, el cronista del municipio, Silverio Reyes Sarmiento, expresó la importancia de preservar y compartir las tradiciones que enseñan los padres y abuelos para recordar a los fieles difuntos.

“Por eso Huaquechula va más allá de los altares monumentales, porque es un momento donde podemos encontrar la convivencia entre vivos y muertos; es volver a traer a nuestros seres queridos desde el corazón”, afirmó.

