Ciudad de Puebla recibe más de 3.1 millones de turistas en 2025

La ciudad de Puebla alcanzó un nuevo récord histórico con la llegada de 3 millones 191 mil 517 turistas durante el año 2025, cifra que supera en 1.58 por ciento la afluencia registrada en 2024 y la ubica como el tercer destino sin playa más visitado a nivel nacional, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

Las cifras oficiales exponen que la cantidad de personas que estuvieron en Puebla capital a lo largo del 2025 no había sido registrada en los últimos 20 años, lo que significa el número más alto de la afluencia de hombres, mujeres y niños en la historia reciente de la ciudad.

De hecho, el total de turistas y visitantes registrados el año pasado superó en 49 mil 794 personas a los reportados en el año previo, es decir 2024, que equivalen a un incremento de 1.58 por ciento en la comparativa de ambos años.

En el mismo reporte, Datatur reveló que la llegada de turistas extranjeros también creció en 47 mil 784, que representa un incremento de 8.73 por ciento en comparación con el año previo.

Esta misma tendencia se observa en la ocupación hotelera, pues el año pasado incrementó en 100 mil 416 turistas internacionales: de 1 millón 18 mil 76 en 2024, en 2025 llegó a 1 millón 118 mil 492, es decir, un aumento de 9.86 por ciento en la pernocta de al menos una noche en hoteles y servicios de hospedaje del municipio de Puebla.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó estos resultados y subrayó que son producto de la estrategia de promoción turística nacional e internacional, emprendida por el alcalde Pepe Chedraui, en mercados naturales de afluencia de visitantes, mediante contenidos estratégicos en canales digitales y tradicionales, medios de comunicación especializados y el sector de la industria de reuniones, así como acciones puntuales y personales.

Subrayó que este año 2026, el equipo de la Secretaría de Economía y Turismo continuará con el trabajo de promoción de la gastronomía, patrimonio, cultura y atractivos de la ciudad de Puebla, y como muestra expuso que en unos días presentarán a la ciudad de Puebla en la reunión más importante del sector, la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en España.

