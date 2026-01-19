Caen dos hombres por robo a comercio con violencia en Puebla

En acción coordinada con los niveles de Gobierno Estatal y Federal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el monitoreo de cámaras de videovigilancia de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), fueron detenidos dos hombres por su probable participación en el delito de robo a comercio con violencia, específicamente a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Vista Hermosa Xaxalpa.

Tras el despliegue territorial y la persecución ininterrumpida, los uniformados de la Policía de la Ciudad interceptaron y detuvieron a la altura del Infonavit El Carmen Gastronómico a Uriel “N”, de 33 años de edad, y a José “N”, de 33 años de edad, quienes tenían en su poder dinero en efectivo, además de un vehículo en el que pretendían huir.

Los detenidos, junto con los indicios, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, a través de la SSC, refrenda su compromiso de trabajar de manera interinstitucional con las autoridades del Estado y la Federación, a fin de coadyuvar en la implementación de esquemas de seguridad que permitan garantizar la paz social y el bienestar de los ciudadanos.

