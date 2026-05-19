Aumentan tomas clandestinas de hidrocarburos y gas LP en Puebla: IGAVIM

Las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos aumentaron 49 por ciento y de gas licuado 35 por ciento en Puebla en el primer trimestre del año, lo que volvió a ubicar a la entidad poblana entre los principales peldaños de huachicoleo y huachigas en el país.

Los datos fueron proporcionados por el reporte del Instituto de Gestión y Vinculación Municipal (IGAVIM), que retomaron de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Entre enero y marzo del año en curso se registraron 103 tomas clandestinas de hidrocarburos en el estado, cuando el año pasado fueron 69 casos.

Es decir, cada 21 horas 16 minutos, huachicoleros perforan los ductos de PEMEX que trasladan hidrocarburos en suelo poblano.

Puebla se ubicó en el sitio ocho a nivel nacional con mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburos, por debajo de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Baja California.

Los municipios de Huauchinango, Ahuazotepec, Venustiano Carranza y Jalpan son los puntos rojos en donde todavía operan los huachicoleros en el estado.

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“Los registros indican que el delito persiste y en este inicio de año no existen condiciones favorables, lo que remarca que la oferta y demanda persiste, generando beneficios sociales, políticos y económicos dentro del círculo delictivo”, advierte el IGAVIM.

En gas licuado, Puebla conservó su primer lugar en huachigas a nivel nacional con 157 tomas clandestinas, cuando un año antes en el primer trimestre registró 116 casos.

Tepeaca y Tlahuapan concentran el 47 por ciento del robo de ductos que trasladan gas LP en el estado, los cuales también se ubican en los primeros lugares de este delito en el país.

Los Reyes de Juárez, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Amozoc, San Salvador El Verde, Acajete, Huejotzingo, Quecholac, Tecamachalco, Coronango, Palmar de Bravo y la capital poblana aparecen en el listado con tomas clandestinas de gas licuado.

Editor: César A. García

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