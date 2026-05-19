IBERO Puebla respalda proyectos de movilidad como el Cablebús

El rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, celebró que el gobierno estatal realice el Cablebús o cualquier proyecto de movilidad, al considerar que ha subsanado los señalamientos que han hecho especialistas en la planeación del proyecto.

“Celebramos que haya iniciativas del gobierno que inviertan en términos de eso, porque en una buena medida, el tener un transporte accesible, ágil y económico disminuye el sufrimiento que muchos trabajadores experimentan cuando van al trabajo y tienen que hacer varias horas para llegar o trayectos muy cansados”, declaró.

Guevara Sanginés reiteró que por ello están de acuerdo en que haya este tipo de iniciativas de inversión en proyectos de movilidad.

No obstante, dijo que como institución sí cuestionan si el Cablebús ha cumplido con lo que marcan las leyes de medio ambiente, como los estudios de impacto ambiental, así como los que se realizan antes de cualquier obra pública.

El rector de la IBERO subrayó que otro elemento a considerar es que el daño al medio ambiente se minimice, lo que opinó que ya se realizó tras la presentación del proyecto por parte de las autoridades estatales en semanas pasadas.

Por otra parte, cuestionó si el Cablebús es la solución óptima para mover a la mayor cantidad de personas, cuando ya había un proyecto para la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Hay que recordar que la IBERO Puebla fue la primera universidad en pronunciarse, al hacer un llamado a preservar el Parque Juárez y Ecológico, ante el anuncio del proyecto y el impacto a los árboles de estas zonas.

#Universidades 🚠 El rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, celebró cualquier proyecto de movilidad que realice el gobierno estatal, en referencia al Cablebús, al considerar que el gobierno estatal ha subsanado los señalamientos que han hecho especialistas.



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Pide mejorar gestión del relleno sanitario en Puebla

En cuanto al relleno sanitario de Chiltepeque, el rector de la IBERO dice que hay que apostar por el reciclaje y evitar que continúe el derrame de lixiviados que puede ocasionar daños a la salud de la población y a los mantos acuíferos.

Declaró que ninguna población aceptaría la instalación de un relleno sanitario, por lo que consideró que, de incrementar el reciclaje, se disminuirán los desechos en los sitios de disposición final y, por tanto, se ocuparán menos hectáreas en los rellenos.

Por último, puso a disposición de las autoridades a los especialistas en el tema de la institución para diseñar políticas públicas al respecto.

#Universidades 🚯 En cuanto al relleno sanitario de Chiltepeque, el rector de la Ibero dice que hay que apostar por el reciclaje y evitar que continúe el derrame de lixiviados que puede ocasionar daños a la salud de la población y a los mantos acuíferos.



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Editor: César A. García

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