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Angélica Alvarado impulsa proyección internacional de cocina poblana

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Foto: Congreso de Puebla.

En rueda de prensa, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez dio a conocer que cinco cocineras tradicionales poblanas participaron en el encuentro gastronómico internacional “Tradition, Fire, Roots & Technology”, realizado en Dallas, Texas, donde pusieron en alto la riqueza cultural y culinaria del estado.

La diputada destacó que la presencia de las cocineras tradicionales en este encuentro fortalece la promoción turística y cultural de Puebla a nivel internacional, además de reconocer el trabajo y legado de las mujeres que preservan la cocina tradicional mexicana.

Las cocineras participantes son originarias de los municipios de Calpan, Coronango, San Nicolás de los Ranchos, Zacatlán y Atlixco, quienes llevaron los sabores y tradiciones de Puebla a este importante escaparate internacional.

Para respaldar esta actividad, la diputada destacó la aprobación, en Comisión, de la iniciativa de reforma al artículo 70 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento al mérito turístico para distinguir anualmente a prestadores de servicios turísticos que destaquen por su creatividad, inversión, innovación, sostenibilidad, inclusión, accesibilidad y preservación del patrimonio turístico de la entidad.

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