Congreso de Puebla se alista para armonizar reforma electoral

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Pável Gaspar Ramírez, señaló que el Poder Legislativo se mantendrá atento a la notificación que haga el Congreso de la Unión sobre las reformas constitucionales en materia electoral conocidas como “Plan B”.

Lo anterior se da luego de que el Senado de la República aprobara el pasado 25 de marzo, con diversas modificaciones, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el presidente de la JUGOCOPO expresó: “Todo lo que salga de relevancia y de armonizaciones federales, las y los diputados, platicamos con ellos, estamos dispuestos a sesionar extraordinariamente en cualquiera de los casos”, dijo, al subrayar la disposición del Poder Legislativo para atender temas prioritarios.

Te recomendamos: