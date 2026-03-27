IEU celebra 50 años con fotografía simultánea en tres estados

En un acto que trasciende lo simbólico para convertirse en una declaración de identidad y pertenencia, la Universidad IEU conmemora su 50 aniversario con una fotografía institucional simultánea en sus campus de Puebla, Veracruz y Villahermosa, reuniendo a más de 500 colaboradores en un mismo momento y bajo un mismo propósito: celebrar medio siglo de formación, crecimiento y transformación educativa en México.

El evento, encabezado por la rectora María de Lourdes Montaño Moyano y el CEO de Galileo Global Education, Fidel Juárez Arista, no solo marca un hito histórico para la institución, sino que proyectó la solidez de una comunidad académica que, desde 1976, ha impactado la vida de más de 86 mil egresados a través de una oferta académica de más de 180 programas de estudio de licenciaturas, maestrías y doctorados en modalidades presencial, en línea, ejecutiva y mixta.

La fotografía simultánea, realizada de manera coordinada en los tres estados donde la universidad tiene presencia, se consolidó como el acto central de esta conmemoración, simbolizando la unidad, el trabajo colaborativo y la visión compartida que han definido a IEU durante cinco décadas.

Como parte de esta celebración integral, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa a cargo de la rectora y del CEO de Galileo Global Education, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia académica y la proyección internacional. Asimismo, se presentó la obra artística “Rino”, creación de la reconocida artista poblana Dulce María Sánchez de Ita, quien, con más de 35 años de trayectoria, aportó una pieza de estilo surrealista cargada de simbolismo que representa la fuerza, resiliencia y evolución de la comunidad IEU.

La jornada continuó con la entrega de los Rino Awards, un reconocimiento al talento, compromiso y trayectoria de los colaboradores que han sido pieza clave en la consolidación de la universidad como una institución referente en educación superior.

A 50 años de su fundación, IEU no solo celebra su historia, sino que reafirma su visión hacia el futuro: continuar impulsando el talento, fortaleciendo su presencia nacional e internacional y formando profesionales capaces de transformar su entorno con innovación, ética y liderazgo.

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