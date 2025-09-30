IBERO Puebla identifica más de 240 probables feminicidios en Puebla

La violencia feminicida continúa representando una grave violación a los derechos humanos en Puebla, donde en promedio cada siete días es cometido un feminicidio, según documenta el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la IBERO Puebla en su informe “La lucha por la justicia es una lucha por la vida”.

El estudio analiza los probables feminicidios registrados entre 2021 y 2024, contabilizando 59 casos en 2021, 54 en 2022, 51 en 2023 y 55 en 2024, mientras que en lo que va de 2025 se han registrado 25 muertes violentas de mujeres.

La Dra. Nathaly Rodríguez Sánchez, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, enfatizó que el informe “busca delinear la situación urgente en materia de violencia de género en el estado de Puebla, explicitando las distintas situaciones de vulnerabilidad y violencia estructural e histórica que permiten que estas transgresiones se agraven”.

Aumentan feminicidios por agresores cercanos

La Mtra. Ana Gamboa Muñoz, académica responsable del OVSG, detalló que los patrones revelan un preocupante incremento en la proximidad entre víctima y agresor: mientras en 2021 tres de cada diez mujeres conocían a su agresor, entre 2023 y 2025 esta cifra aumentó a seis de cada diez. Los feminicidios íntimos mantienen su predominio, pero los familiares muestran una tendencia ascendente.

Los meses de marzo y mayo concentran la mayor incidencia de casos, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y el Día de las Madres, lo que sugiere una relación con estereotipos de género y “una forma de castigo a las mujeres que no cumplen con el rol femenino que la sociedad espera”.

El maestro Antonio Flores Flores, amigo de María Eugenia Ocampo Martínez -víctima de feminicidio en 2022 y exalumna de la Universidad Jesuita- testimoniò el impacto psicosocial de estos crímenes: “Una persona que fue mi amiga, y sigue siendo mi amiga, […] fue arrancada de mi vida, de la peor manera en la que se puede hacer“. Tras un proceso judicial “complejo, tardío y lleno de trabas”, Flores subrayó que “es necesaria una reeducación para hombres y mujeres”.

El informe urge a la Fiscalía General del Estado a mejorar la coordinación entre ministerios públicos, peritos y unidades de análisis, así como a incrementar el personal especializado en la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Feminicidios. Simultáneamente, solicita a la Secretaría de Igualdad Sustantiva implementar estrategias preventivas dirigidas a hombres para desnormalizar la violencia en las relaciones de pareja.

La Mtra. Gamboa Muñoz aseguró que “la reducción sostenida de esta violación a los derechos humanos sólo será posible mediante una coordinación integral entre autoridades, un enfoque sistémico del problema y una adecuada asignación de recursos para la prevención, atención e investigación de la violencia de género”.

